F1-Plan gescheitert! Teams sind gegen Quali-Rennen

Die Teams seien dagegen gewesen, schrieb „autobild.de“ nach dem Meeting am Mittwoch in Paris. Angedacht waren Qualifikationsrennen im kommenden Jahr, verteilt auf drei der 22 Grand Prix. Die Startaufstellung für diese Qualifikationsrennen hätten sich aus dem WM-Stand ergeben - nur in umgekehrter Reihenfolge. Damit bleibt es für 2020 beim bisherigen Qualifying-Modus.