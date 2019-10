Doping-Verfahren eingestellt: Reichelt atmet auf!

Die Vorwürfe eines ehemaligen nordischen Servicemannes, wonach Reichelt über einen ehemaligen österreichischen Langlauftrainer Dopingmittel bezogen hätte, bestätigten sich nicht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sogar sein Handy wurde beschlagnahmt und monatelang durchsucht. „Es hat fünf Monate gedauert, bis ich meine Handys zurückkriegte“, sagte Reichelt, der es erst am Donnerstag zurück bekam. Gefunden hat man nichts. Bei deren Auswertung habe sich „keine bedenkliche Kommunikation“ zwischen Reichelt und anderen Personen ergeben. „Wenn man bedenkt, was so ein iPhone an Wertverlust hat, ist das ein Witz, wie lange das gedauert hat“, sagt der Sonnyboy, der seinen Schmäh auch in den letzten, belastenden Monaten nicht verlor.