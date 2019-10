Wie sicher ist ein smartes Zuhause?

„Die Planung und Installation von smarten Alarmsystemen gehört auf jeden Fall in die Hände eines konzessionierten Elektrobetriebs, der zusätzlich über eine Spezialisierung im Alarmanlagenbereich verfügt“, so Sicherheitsexperte Unfried, der ergänzt: „Jede Alarmanlage ist eine Maßanfertigung. Nur so können Sicherheitslücken bei Gebäuden und Wohnungen optimal geschlossen und Sicherheit mit Brief und Siegel gewährleistet werden.“