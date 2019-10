Eisschnelllauf-Olympiasieger von Auto angefahren!

Der niederländische Eisschnelllauf-Olympiasieger Sven Kramer ist am Samstag in Inzell in Bayern von einem Auto angefahren worden. Kramer war mit dem Rennrad auf dem Weg zum Eistraining in der Max-Aicher-Arena. Ein Auto nahm dem Rekord-Weltmeister an einer Ausfahrt die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 33-Jährige eine Knieverletzung zu.