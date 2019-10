Toyota Mirai: Brennstoffzelle kommt jetzt in cool

Gegenüber dem seit 2014 gebauten aktuellen Modell hat der Viertürer in der Länge noch einmal zugelegt, sodass er nun an der Fünf-Meter-Marke kratzt. Das Design des Stufenheckautos fällt zumindest auf den Bildern weniger futuristisch, dafür deutlich eleganter aus. Das liegt auch an der um gut eine Handbreit geringeren Höhe, die nun mit 1,47 Meter fast auf normales Limousinen-Niveau gesunken ist. Innen finden nun fünf statt vier Personen Platz.