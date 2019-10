Großbrand in Basilika? Mariazell übt den Ernstfall

Der letzte Großbrand vor fast 200 Jahren

Noch ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher: Der letzte große Brand der Basilika war am 1. November 1827. Der ganze Ort stand bereits in Flammen, als das Feuer auch auf das Dach der Basilika übergriff. Zum Glück hielten die Gewölbe - anders als in Notre Dame - dem verstürzenden Dachstuhl stand, so dass der Innenraum der prachtvollen Basilika erhalten blieb. Eine organisierte Feuerwehr gab es damals noch nicht, sie wurde in Mariazell 1874 gegründet.