Eisbullen gewinnen Spitzenspiel in Wien, KAC siegt

KAC im Hoch

Die Klagenfurter setzten gegen Graz dort fort, wo sie am Freitag (von 0:3 auf 4:3 in Znojmo) aufgehört hatten. Der KAC begann sehr stark und ging durch zwei Gewaltschüsse von Thomas Koch innerhalb von 25 Sekunden mit 2:0 in Führung (4.). Mit einer 3:1-Führung kontrollierten der Meister auch das Mitteldrittel, Schüsse von Patrick Harand und Matt Neal landeten aber nur an der Stange.