Viehhausen wagt den Sprung in die Bundesliga

Rehman befindet sich bereits in der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Doha (Kat) von 31. Otober bis 8. November. „In der letzten Oktoberwoche bestreite ich noch ein Turnier in der Schweiz“, verrät der Salzburger. „Zudem kann es sein, dass ich in der Woche davor noch bei einem, mit 20.000 US-Dollar dotierten Turnier in England starten kann. Aktuell bin ich dort der erste Ersatzmann.“ Freude hat Rehman auch mit seinem Projekt „Jagd auf Weltranglistenpunkte“. Nach den ersten sieben Tagen, hat er das gesteckte Ziel von 5500 Euro schon zu 61 Prozent erreicht. „Wahnsinn, ich hätte mir nie erwartet, dass es so gut läuft“, lächelt der Weltranglisten-149.