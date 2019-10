Brügge-Bomber provoziert Real-Fans nach Doppelpack

Erst Stoplertor, dann unverschämter Jubel

In Minute 39 rannte der Stümer zum wiederholten Male auf das Madrid-Tor zu. Als er zum Schuss ansetzen wollte, schien es, als würde er sein Gleichgewicht verlieren und die Topchance vernebeln. Mit einem artistischen Balance-Akt traf er den Ball und chippte ihn am Madrid Torhüter vorbei. Was dann folgte, hatte kein Fan auf der Rechnung. Ganz unverschämt rannte Dennis in Richtung Eckfahne und feierte sein Tor mit dem Jubel der Real-Legende Cristiano Ronaldo. Die Zuschauer auf den Ränger konnten ihren Augen kaum glauben. Aber sehen Sie selbst: