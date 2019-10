Salzburg: „Ein Punkt wäre eine riesige Sensation“

Herr Marsch, wie sehr ist Liverpool bereits in Ihrem Kopf, was erwarten Sie sich vom Match am Mittwoch?

Es wird ein schwieriges Spiel. Wir hatten viel Vorbereitung mit dem Trainerstab, brauchen einen super Matchplan. Es wird schwierig für uns, aber wir fliegen mit Leidenschaft und Selbstvertrauen nach Liverpool.