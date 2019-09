Austria muss nach Salzburg: Debakel oder Mirakel?

Das Monschein-Goldtor

Die Trauben hängen also hoch für die Wiener in der Mozartstadt, einige wissen dennoch, wie es geht: Kapitän Alex Grünwald war 2014 beim Sieg in Salzburg dabei, Christoph Monschein erzielte am 27. November 2016 Admiras 1:0-Goldtor beim Sieg in Salzburg. Seit damals konnte übrigens keine Mannschaft mehr beim Meister gewinnen. Weder auf nationaler noch internationaler Ebene.