XXXLutz muss Kika-Geschäfte wieder verkaufen

Der Möbelhändler XXXLutz darf die Kika-Geschäfte in Tschechien übernehmen, muss aber einen Teil wieder verkaufen. Das hat die tschechische Wettbewerbsbehörde UOHS in Brno entschieden, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK berichtete. Würde XXXLutz alle Kika-Standorte schlucken, wäre sein Marktanteil am tschechischen Möbel- und Einrichtungsmarkt zu hoch.