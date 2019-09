Erdbeben erschüttert Marmara-Region vor Istanbul

Menschen rannten in Panik aus Häusern

Der Staatssender TRT zeigte Menschen, die in Panik aus den Häusern rannten. Schüler wurden im Bezirk Silivri aus Sicherheitsgründen aus den Gebäuden gebracht. Viele Einwohner rannten in Panik auf die Straße, wo sie aus Angst vor weiteren Beben zunächst ausharrten. Einige Gebäude wurden beschädigt, Fernsehsender zeigten etwa ein Minarett, dessen Spitze infolge der Erdstöße abgebrochen war (Bild unten).