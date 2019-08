Experten warnen vor fatalem Mega-Beben in Istanbul

Große Beben gab es auch früher schon und viele - aber die Epizentren tasten sich im aktuellen Erdbebenzyklus entlang der Nordanatolischen Verwerfungslinie immer weiter an Istanbul heran. Die mehr als 1000 Kilometer lange Verwerfung (Grafik unten), in der zwei große Erdplatten aneinanderstoßen, läuft quer durch die nördliche Türkei und „ist mit einer ganzen Serie von Beben seit 1939 von Osten nach Westen immer weiter aufgerissen - wie ein Reißverschluss“, erklärt Heidrun Kopp vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.