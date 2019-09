Coe einstimmig als IAAF-Präsident wiedergewählt!

Die Wahlen beim Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes in Doha wurden zu einem überwältigenden Triumph für Sebastian Coe! Der Olympiasieger von 1980 und 1984 wurde einstimmig mit 203 Stimmen der zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitgliedsverbände gewählt. Coe, der vor vier Jahren in Peking erstmals als Präsident gewählt worden war, hatte in Doha keinen Gegenkandidaten. Dass die Wahl aber einstimmig ausfiel, hatten selbst Insider beim besten Willen nicht erwartet.