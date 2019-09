Team Welt führt! Thiem nun doch gegen US-Jungstar

Entzündung bei Nadal

Nadal war nach seinen beiden Einsätzen am Samstag auch am Sonntag für ein Einzel und ein Doppel vorgesehen. Dem Spanier machte aber eine Entzündung in der Hand zu schaffen. Im Doppel entschied sich Europas Kapitän Björn Borg, Nadal an der Seite von Roger Federer durch den Griechen Stefanos Tsitsipas zu ersetzen. Doch am Ende jubelten die US-Amerikaner John Isner und Jack Sock, die das Doppel nach Satzrückstand im Champions Tie-Break noch mit 5:7,6:4,10:8 gewannen.