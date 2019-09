Inter gewinnt Mailand-Derby nach VAR-Entscheidung

Inter hält in der Serie A auch nach dem Mailänder Fußball-Derby beim Punktemaximum. 2:0 (0:0) siegten die Nerazzurri am Samstagabend verdientermaßen gegen AC Milan. Österreichs Italien-Export Valentino Lazaro erlebte den Sieg seines Teams von der Bank aus. Inter liegt mit vier Siegen aus vier Spielen und 9:1 Toren noch vor Juventus (10 Punkte) an der Tabellenspitze.