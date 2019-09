Schon acht Tote durch E-Zigaretten in den USA

Lungenkrank mit 18: „Ich hatte nur Glück“

Auch die 18-jährige Simah Herman prangert an, dass das Rauchen von E-Zigaretten (auf Englisch „Vaping“) als gesündere Alternative zu gewöhnlichen Zigaretten beworben wird. Doch dem sei nicht so. „Die Ärzte dachten, dass ich es nicht schaffen würde“, so die junge Frau, bei der das Dampfen eine schwere Lungenerkrankung verursacht hatte. „Ich hatte nur Glück!“ Die 18-Jährige will jetzt via Instagram auf die Gefahren der E-Zigarette aufmerksam machen.