Hartberg-Sager: Leitgeb gibt Deutschen Nachhilfe

Österreich an der Spitze

Zudem betonte der Ex-Salzburg-Coach, dass er sich für den österreichischen Fußball freue. Kein Land fuhr in dieser Europacup-Woche mehr Siege ein als Österreich (Deutschland, England und Spanien holten ebenfalls drei). Und das, obwohl zahlreiche andere Nationen mehr Verteter am Start haben ...