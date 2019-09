Finanzielle Prügel vor die Beine der Bergrettung

„Lösung in Wien nicht akzeptiert“

„Die dürfen 500 Euro pro Monat Aufwandsentschädigung steuerfrei bekommen“, weiß der Landesleiter. An dieses Modell, das im Übrigen auch für die Freiwilligen Feuerwehren gilt, hätte sich die Bergrettung gerne angelehnt. „Das ist aber leider nicht möglich, offenbar wurde diese Lösung in Wien nicht akzeptiert.“