„Verrückter!“ So bereitete sich Haaland auf CL vor

Kaum eine Woche vergeht, in der Erling Haaland nicht die Schlagzeilen in den Medien schmückt. So auch jetzt wieder: Salzburgs „Wunderstürmer“ zeigte mit einem Hattrick bei seinem CL-Debüt am Dienstag groß auf. Nach dem unfassbaren 6:2-Erfolg gegen Genk verriet sein Teamkollege Maximilian Wöber, wie sich der 19-Jährige auf das besondere Match vorbereitet hatte.