„Tirols Apotheker sehen ihre Existenz bedroht“

„Als Notabgabestellen für Arzneien sinnvoll“

Ein Gegner von Hausapotheken ist König nicht prinzipiell. „Ich sehe sie als Notabgabestellen für Arzneien. Es gibt entlegene Orte am Land, in denen sie durchaus Sinn machen.“ So wie etwa in seinem eigenen Vertriebsgebiet im Bezirk Reutte. Doch seiner Meinung nach kann nichts die Arbeit der 1400 Mitarbeiter und 110 Lehrlinge in Tirols öffentlichen Apotheken ersetzen. Um ein „großflächiges Apothekensterben in Tirol“ zu verhindern, müsse das Gesetz so bleiben wie es ist.