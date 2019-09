Freche Einbrecher im Feuerwehrhaus

„Vielleicht hat ja jemand was Verdächtigen gesehen“, wenden sich die Kameraden nun an die Öffentlichkeit. In der Nacht auf Mittwoch waren Unbekannte ins Feuerwehrhaus eingestiegen. Dort durchsuchten die Gauner alle Räume nach Wertsachen, brachen mehrere Türen im Inneren des Gebäudes auf. Auch einen Tresor knackten die Einbrecher und stahlen daraus Bares. Dazu kommt der erhebliche Sachschaden.