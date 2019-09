Fußball-Tragödie! Teamgoalie stirbt an Herzinfarkt

Laut Medienberichten hatte sich Pieter bereits am Sonntag unwohl gefühlt, als er im Hotel in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince zu Bett ging. An ernsthafte Probleme dachten allerdings weder der Sportler noch seine Teamkollegen oder die Betreuer. Doch irgendwann in der Nacht erlitt Curacaos Schlussmann den letztlich letalen Herzinfarkt, wie der Sportminister von Haiti, Edwin Charles, via Twitter bekannt gab.