Behörden-Ärger für Züchter

Keinen leichten Stand hat Jupps Bierstüberl und die Mangalitza-Schweinezucht in Podersdorf am See. Betreiber Josef Waba muss sich immer wieder mit den Behörden herumschlagen, worüber sich Wirtschaftsexperten nur wundern können. An dem Vorzeigebetrieb sei nichts auszusetzen, heißt es. Ganz im Gegenteil.