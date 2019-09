Der Klimawandel macht uns alle krank

Weniger „heiße Luft“

Unter dem Motto: „Klimaschutz ist Gesundheitsschutz“ startet die Klimamahnwoche des Umweltreferates der Ärztekammer daher mit der Forderung, endlich politisch gegenzusteuern, und weniger „heiße Luft“ zum Thema zu verbreiten - O-Ton Umweltmediziner vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien Hans-Peter Hutter. Der Experte bestätigt: „In Zukunft ist mit noch weit mehr Hitzetagen zu rechnen, eine Verzehnfachung bis zum Jahr 2100 wird prognostiziert. Dementsprechend wird auch die Zahl an Hitzetoten deutlich ansteigen. Nicht zu vergessen die Zunahme an Allergien und Atemwegserkrankungen durch stärkere Pollen- und Luftschadstoffbelastungen sowie ein Anstieg von Infektionen durch die Ausbreitung von (tropischen) Krankheitserregern in den Norden.“