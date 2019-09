So cool ist der Ur-Käfer als Elektromobil

„Er läuft und läuft und läuft …“ - Mit diesem Slogan bewarb Volkswagen in den 60er-Jahren den allseits beliebten Käfer. Statt mit knatterndem Motorsound läuft der Klassiker anno 2019 elektrisch weiter: als Kleinserie namens e-Käfer. Auf der kommenden IAA wird er in Frankfurt zu sehen sein. Als seriennahe Studie zeigte der e-Käfer als Cabriolet schon vorab rund um Braunschweig, was in ihm steckt.