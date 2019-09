Land Rover Defender: Der Neue traut sich ans Licht

Man weiß nicht, ob man bei Land Rover so lange am neuen Defender hinentwickelt hat, oder ob man sich einfach bis jetzt nicht getraut hat, ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn Defender-Fans sind streng, weil der britische Parade-Offroader in 68 Jahren Bauzeit kaum wesentlich verändert wurde. Doch nun, drei Jahre nach Produktionsende, steht die zweite Generation auf der IAA und stellt sich selbstbewusst Freund und Feind.