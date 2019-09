„Kein Charisma!“ Verstappen geht auf Rosberg los

„Er war zurück in seinem alten Ich. Zu aggressiv“, so Rosberg über Verstappens Auftritt beim GP in Spa. „Ich verstehe nicht, wieso er voll auf dem Gas bleibt, wenn das Auto schon kaputt ist und er es dann wegwirft. Das machte nicht viel Sinn, war nicht gut von ihm." Zur Erklärung: Verstappen war in Runde 1 in die Bande gekracht, nachdem er sich bei einem Crash in Kurve eins mit Kimi Räikkönen das Auto beschädigt hatte.