Rehman überrascht auf Ronaldos Insel

Das Ergebnis: Rehman musste den dritten Durchgang mit 6:11 abgeben, geriet im vierten Satz mit 4:8 in Rückstand. „Doch dann konnte ich den Kopf aus der Schlinge ziehen“, schilderte der Weltranglisten-147. „Zwar habe ich noch drei Matchbälle vergeben, konnte dann den vierten allerdings zum Glück nutzen.“ Im Viertelfinale geht es am Freitag gegen die Nummer drei des Turniers, den Inder Aditya Jagtap. Für Rehman ein völlig unbeschriebens Blatt. „Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, habe ihn auch noch nie spielen gesehen, weiß nur, dass er aktuell die Nummer 77 der Weltrangliste ist“, erklärte der Salzburger. „Da ich mit dem Viertfinaleinzug aber mein Soll erfüllt habe, kann ich jetzt befreit aufspielen. Aber ich bin sicherlich der Außenseiter in diesem Duell.“