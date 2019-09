„SPÖ und Grüne rollen Islam den roten Teppich aus“

Auch „Vergiftung des Klimas durch Hetze, Spaltung“ warf die ehemalige Gesundheitsministerin dem ehemaligen Innenminister vor. Die FPÖ habe außer einem „Schildertausch an Flüchtlingszentren und einem Pferdekauf für die Polizei“ nicht viel getan. Thema war natürlich - wie sollte es mit FPÖ-Beteiligung anders sein - auch die Migrationsfrage. Kickl an Rendi-Wagner: „Sie haben im Bereich der Klimakrise erkannt, dass man weiterdenken muss. In anderen wesentlichen Fragen ist Ihnen dieses Licht noch nicht aufgegangen. Beim Schutz unserer Heimat dämmerts bei Ihnen nicht, da sind Sie weiter am falschen Dampfer unterwegs.“ Die SPÖ-Chefin erwiderte, dass die FPÖ in der Zeit des EU-Ratsvorsitzes zu wenig für den Außengrenzschutz der EU und EU-Weite Aslyverfahren getan habe.