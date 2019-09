Elefantenrunde ohne früheres Top-Thema Migration

Dass die Koalition mit der FPÖ gescheitert ist, habe er sich „anders gewünscht“, ließ Kurz die Geschehnisse der vergangenen Monate Revue passieren. Das Ende der Zusammenarbeit sei jedoch „kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit“ gewesen. Bemerkenswert: Das einstige Top-Thema Migration spielte am Dienstag bei der Elefantenrunde gar keine Rolle. Koalitionstendenzen ließen sich kaum neue ableiten - wiewohl Kurz Türkis-Blau einmal mehr „tolle Regierungsarbeit“ attestierte. Und auch Hofer buhlte trotz kritischer Aussagen am Dienstagabend um eine Neuauflage von Türkis-Blau. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner ließ sich angesichts dessen zwischenzeitlich zu der Aussage hinreißen: „Das ist ja hier wirklich wie in einer Paartherapie ... so wie in ihrem Video.“