Traum-Auftakt! Suljovic besiegt 17-jähriges Talent

Zwei Österreicher in Runde drei

Am Sonntag geht es gegen den Engländer James Wilson. Neben Suljovic schaffte noch ein weiterer Österreicher sensationell den Sprung in die Runde der letzten 16. Rowby-John Rodriguez kickte die Nummer drei der Welt, Daryl Gurney, aus dem Turnier und sorgte somit für ein weiteres Highlight am Samstagabend in Schwechat.