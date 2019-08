Razzia: Justiz nimmt Häftlingen 340 Computer ab

Nachdem im Mai Häftlinge in einer steirischen Justizanstalt Fotos aus ihrer Zelle auf Facebook gepostet hatten, hat das Justizministerium die Hafträume in allen 28 heimischen Haftanstalten auf elektronische Geräte durchsuchen lassen. 217 PCs und 123 Laptops wurden gefunden und den Insassen abgenommen. In 119 Fällen konnte eine missbräuchliche Verwendung nachgewiesen werden.