Scharfe LASK-Kritik an Teamchef Franco Foda

„Ich freue mich, so viele Teamspieler bei uns begrüßen zu dürfen, freue mich aber auch, dass der LASK-Weg fruchtet.“ Begann Valérien Ismaël, als die Stimme des LASK-Trainers am Vorabend des Play-off-Spiels zur Champions-League-Quali in Brügge noch irgendwie nach Faserschmeichler klang.