Bjelica mit Dinamo Zagreb in der Champions League!

Die Aktion wurde deshalb vor allem in Kroatien als Skandal und Provokation aufgefasst, der Klub hingegen stellte den „T-55“ als „neue Attraktion“ vor. Der europäische Fußballverband UEFA teilte auf Anfrage des Schweizer TV-Senders „Teleclub“ mit: „Der Panzer vor dem Stadion ist kein Problem, solange damit nicht geschossen wird.“ Piräus siegte nach dem 4:0 im Hinspiel auch im russischen Krasnodar mit 2:1. Am Mittwoch stehen die Play-off-Partie des LASK in Brügge sowie Ajax Amsterdam - APOEL Nikosia und Slavia Prag - CFR Cluj auf dem Programm. Die Verlierer spielen allesamt in der Gruppenphase der Europa League weiter.