Blaulicht-Alarm bei Rapid: „Es hat nur gekracht!“

„Blaulicht-Alarm“ in Hüttelorf: Schick, Strebinger und Hofmann mussten beim 1:2 gegen den LASK mit der Rettung ins Spital. Kapitän Schwab sprach von einem „Mienenfeld - es hat überall nur gekracht“. Indessen hat Rapid bereits den Anschluss an das Top-Duo in der Tabelle verloren. Sportchef Zoran Barisic wird jetzt reagieren müssen.