Kühbauer: „Wissen, dass wir jemanden holen müssen“

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer) über mögliche Neuzugänge auf „Sky":

„Wir können nicht jeden Spieler halten. Ich denke, wenn man für Müldür so viel Geld kriegt. In seinem Fall war es so, dass es sehr viel Geld war. Er sieht seinen Weg in Italien - da wünsche ich ihm das Allerbeste. Aber wir müssen auf uns schauen. Wir wissen ganz genau, dass wir noch jemanden holen müssen. Weil so, mit dieser Kaderbesetzung wird es für die ganze Saison sehr, sehr eng.“