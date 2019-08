Alle Salzburger im Titelrennen out

Nachdem der Saalfeldener und sein niederösterreichsicher Partner Tobi Winter ihr Erstrunden-Match gegen Pascariuc/Kopschar glatt gewonnen hatten, setzte es in Runde zwei eine knappe 1:2-Niederlage gegen Reiter/Baldauf. In der zweiten Hoffungsrunde warteten dann Murauer/Frühbauer (K). Nach einer starken Leistung setzten sich Hörl und Winter recht glatt mit 21:15, 21:19 durch und schafften damit den Einzug in die nächste Runde. Dort war dann aber gegen Doppler/Horst, immerhin Vize-Weltmeister von 2017 in Wien, Endstation. Nachdem Hörl und Winter Satz eins mit 15:21 abgeben mussten, konnte sie Durchgang zwei zwar mit 21:16 für sich entscheiden. Im alles entscheidenden dritten Satz hatten die Routiniers allerdings mit 15:13 das bessere Ende für sich. Damit blieb dem Saalfeldener Platz sieben in der Endabrechnung.