Rummenigge: Sie könnten die Bayern noch verlassen

Rummenigge dazu: „Renato ist ein Spieler, der natürlich spielen will. Ich hab ein Stück weit Verständnis. Er ist vor drei Jahren gekommen, als Golden Boy, als hochdekorierter portugiesischer Europameister. Jetzt hat er seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren und den möchte er sich nun zurück erkämpfen. Dazu muss er natürlich spielen und das wird nicht einfach werden bei uns - speziell jetzt nach dem Zugang von Coutinho“, so der Vorstandsvorsitzende gegenüber „Sky“. „Wir müssen da eine Lösung finden, die auch für den FC Bayern und vor allem den Trainer tragbar ist.“