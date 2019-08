Ex-ÖGB-Chef Rudolf Hundstorfer starb in Kroatien

Lange Polit-Karriere

1951 in Wien geboren, hatte sich Hundstorfer aus finanzschwachen Verhältnissen im Wiener Rathaus vom Kanzleimitarbeiter bis zum Chef der Gemeindebediensteten-Gewerkschaft hochgearbeitet, ohne die in Wien bis heute so gut wie gar nichts geht. Nebenbei wurde er Anfang der 1990er-Jahre Abgeordneter des Wiener Landtags und Gemeinderats, in dem er von 1995 bis 2007 auch den Vorsitz führte.