Pogba vergibt Elfer - ManUnited verschenkt Platz 1

Englands Rekordmeister Manchester United ist am Montag zum Abschluss der zweiten Premier-League-Runde nicht über ein 1:1 bei den Wolverhampton Wanderers hinausgekommen. Anthony Martial hatte die Gäste in der 27. Minute nach Vorarbeit von Marcus Rashford in Führung gebracht, Ruben Neves gelang in der 55. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer der Ausgleich.