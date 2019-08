Für Weltcup verzichtet Gerlach auf Gabalier

Um ihre letzte Saison dennoch mit einem Paukenschlag, sprich dem zweiten Gesamtweltcupsieg nach 2017 zu beenden, wird die Hinterseerin also doch ins iranische Dizin fliegen. In dem Ressort knapp zwei Auto-Stunden nördlich von Teheran stehen von 25. bis 27. August gleich vier Rennen an. Um die Chancen auf den Gesamtweltcupsieg und damit einen krönenen Karriereabschluss am Leben zu halten, muss Gerlach also starten.