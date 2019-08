Kantersiege in Europa! So wird RB-Fußball global

Österreich:Der Startschuss

Die Geschichte begann im Jahr 2005, als Dietrich Mateschitz (unten im Bild) mit seinem Unternehmen beim damaligen österreichischen Erstligist FC Austria Salzburg einstieg. Red Bull wechselte die Vereinsfarben anschließend von Violett-Weiß in Rot-Blau und änderte auch gleich den Namen in FC Red Bull Salzburg um. Seit der Übernahme konnte der Klub insgesamt zehnmal die österreichische Meisterschaft gewinnen, ab der Saison 2013/14 sogar durchgehend. Gemessen an den Titeln ist der Salzburger Klub bis zum heutigen Tage der erfolgreichste der Red Bull GmbH. Kein Wunder also, dass die Bullen auch diesmal bei den Buchmachern als Favorit in das Meisterrennen starten. Nach elf gescheiterten Versuchen darf RBS in der kommenden Saison auch erstmals in der Champions League an den Start gehen.