Modric sieht Rot nach 304 Pflichtspielen für Real

Der kroatische Vizeweltmeister Luka Modric schaffte 303 Partien seit seiner Ankunft in Madrid ohne Rote Karte. Am Samstag ging diese Serie zu Ende. Während bei Barcelona nach dem 0:1-Auftakt gegen Bilbao die Rufe nach Neymar, der auch heute nicht im Kader von Paris Saint-Germain im Spiel gegen Rennes aufscheinen wird, lauter werden, startete Real Madrid gestern souverän in die Primera Division: Die Zidane-Truppe siegte in Unterzahl bei Celta de Vigo mit 3:1 (im Video).