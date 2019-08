Jungbullen als Dr. Jekyll und Mr. Hyde

Liefering als Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Auch im Fall von Adeyemi. „Wir alle kennen Karims Qualitäten in der Offensive“, unterstrich Svensson. „Aber so wie er in der zweiten Halbzeit 30, 35 Minuten gegen den Ball gespielt hat, geht das nicht. Wäre das schon in Hälfte eins passiert, hätte er keine 80 Minuten gespielt.“ Ebenfalls ein Thema für Svensson: Rot für Sesko und die Ampelkarte für Diarra, waren die Ausschlüsse Nummer drei und vier in dieser Saison. „Wir müssen mit den Jungs reden. Sie dürfen sich nicht provozieren lassen.“