BVB ballert sich an Spitze - auch Glasner jubelt!

Glasner bejubelte im ersten Bundesliga-Auftritt mit dem VfL Wolfsburg einen Sieg. Maximilian Arnold (16.) brachte Wolfsburg mit einer sehenswerten Direktabnahme gegen Köln in Führung. Dem vorausgegangen war eine verunglückte Kopfball-Abwehr von Kölns Florian Kainz. Die Teams neutralisierten sich danach weitgehend. Wolfsburg verlagerte das Spielgeschehen erst nach der Pause vermehrt in die Kölner Hälfte. Nach einem Ballgewinn von Schlager, der eine starke Leistung zeigte, traf Weghorst zum 2:0. Der Liga-Rückkehrer aus der Domstadt konnte durch Simon Terodde erst in der Nachspielzeit verkürzen. Bei den Kölnern fehlte der am Sprunggelenk verletzte Louis Schaub.