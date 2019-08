Deutschland trauert um Ex-U18-Nationalspieler

Am vergangenen Wochenende besuchte Nonnweiler seine Eltern. Dass dies das letzte Zusammentreffen sein wird, damit konnte niemand rechnen. Nonnweiler klagte plötzlich über Unwohlsein. Als er auch noch Sprachprobleme bekam, fuhr ihn sein Vater nach Saarlouis ins Krankenhaus. Weil sein Sohn wenig später kollabierte, ging es mit dem Helikopter weiter in die Uni-Klinik nach Homburg. Am Dienstag kam dann die traurige Nachricht: Die Ärzte konnten Nonnweilers Leben nicht mehr retten.