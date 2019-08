Deutschland: Rot-Weiß-Rot bleibt die Nummer eins

Seit 2017/18 ist Österreich, was die Anzahl der Legionäre betrifft, in der deutschen Bundesliga Vorreiter: Starteten damals 25 rot-weiß-rote Kicker in die neue Spielzeit, so stieg die Zahl in der Folgesaison auf 28 und erreicht vor dem morgigen Anpfiff zur Meisterschaft 2019/20 einen neuen Rekord.