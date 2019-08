Französin pfeift Supercup - Klopp ist begeistert

Schiedsrichterin Stephanie Frappart fühlt sich „bereit“ für ihre Premiere auf der großen Fußball-Bühne. „Wir trainieren die ganze Zeit. Wir haben keine Angst, wir sind immer bereit“, sagte die Französin. Die 35-Jährige hatte das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden (2:0) in ihrer Heimat geleitet. Im April war sie erstmals in der französischen Ligue 1 zum Einsatz gekommen und gehört nun zum festen Schiedsrichter-Pool in der höchsten französischen Spielklasse.